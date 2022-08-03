Рязанец объяснил, почему, по его мнению, улица Новосёлов превратилась в «настоящий автомобильный ад»

Уважаемая администрация города Рязани!

Верю, вы хотели как лучше, но устроили самый настоящий автомобильный ад по ул. Новосёлов.

Реализация нацпроекта БКАД подразумевает под собой безопасность движения как для пешеходов, так и для водителей.

Но вместо этого получился сложный участок, требующий от водителя постоянные перестроения при движения.

Появились пробки, аварии, а это еще лето.

Пешеходный переход между домами 40 и 40а, который теперь стал протяженностью в 4 полосы вместо двух, организован сразу же после изгиба.

Из-за этого, машины поворачивающие направо, болокируют левый ряд, заставляя водителей, кому прямо, нарушая размету, перестраиваться в правый ряд.А после перестроения в правый ряд, водителю придётся перестроиться обратно в левый, т. к. через 100 метров правый ряд на светофоре возле дома 42 наглухо блокируется теми, которым надо развернуться.

Недавно увеличили «зелёный» со стороны бугра, чтобы автомобили и автобус № 17, смогли повернуть налево на «Дашковскую Ярмарку».

Но из-за этого теперь с противоположной стороны стало невозможно развернуться не выезжая на красный.

В качестве выхода, предлагается зажигать зелёный раньше на 10 секунд со стороны дома 40а.

Чуть выше, пешеходный переход у дома 45 оптимальнее всего было оборудовать кнопкой.

В СССР многие пешеходные переходы были оборудованы антивандальными кнопками, и было всем счастье.

В нынешнее время пешеходные светофоры в час ночи тормозят машины. Где логика?

И под конец самый кошмар, на который жалуются все водители. Забор. Чёрная решётка в маленький квадратик.

Через этот забор абсолютно не видно встречный поток, делая левый поворот — поворотом вслепую.

В конце лета люди начнут возвращаться в город, и если раньше на ул. Новосёлов было всё тихо, то теперь население трёх микро-районов вас проклянет.

Сушите чертополох!