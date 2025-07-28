Рязанец Евгений Гамезо стал первым на чемпионате России по стендовой стрельбе среди лиц с ПОДА 

Рязанец Евгений Гамезо занял первое место на чемпионате России по стендовой стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Состязания проходили с 17 по 21 июля в Татарстане. В них принимали участие 27 спортсменов из 8 регионов России. Воспитанник рязанской школы стрельбы на траншейном стенде, паралимпиец, ветеран боевых действий Евгений Гамезо завоевал 1-е место в функциональном классе «спортсмены с поражением верхних конечностей» с результатом 91 из 125 мишеней.

Рязанец выступит в составе сборной России на Кубке мира, который пройдёт в конце ноября в городе Аль-Айн в Объединённых Арабских Эмиратах.