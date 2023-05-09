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Вторник, 9 мая, 2023

Рязанцы встретили десантников, вернувшихся с Парада в Москве

7info

Вечером 9 мая на площади Победы Рязани встретили десантников, вернувшихся с Парада Победы в Москве.

Напомним, парадный расчёт Рязанского десантного училища прошёл по Красной площади под командованием начальника военного вуза, полковника Руслана Евкодимова.

В торжественной встрече курсантов и офицеров РГВВДКУ имени генерала армии В. Ф. Маргелова принимал участие губернатор Рязанской области Павел Малков.

— Мы все гордимся вами! Вы представили наш регион и прославленное училище ВДВ. Это особая честь и большая ответственность, — сказал глава региона, обращаясь к десантникам.

Участие в параде принимали курсанты 1-го и 2-го курса училища, в парадной коробке прошли более 400 человек. В Рязани им вручили памятные знаки об участии в Параде.

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