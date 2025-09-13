Суббота, 13 сентября, 2025
17.5 C
Рязань
Общество

Рязанцы стали чаще жаловаться на судебных приставов и реже на лекарственное обеспечение

Анастасия Мериакри
Изображение от katemangostar на Freepik

В Рязанской области значительно увеличилось количество жалоб на судебных приставов в 2025 году. Об этом сообщил заместитель руководителя областной прокуратуры Антон Шумской в эфире ТКР.

С начала 2025 года рязанцы подали в прокуратуру 2 тысячи жалоб на деятельность судебных приставов. По словам Антона Шумского, обращения граждан по данному вопросу стали самыми популярными.

Также замруководителя прокурора области сообщил, что в 2025 году в три раза снизилось число жалоб рязанцев по вопросам лекарственного обеспечения. Как предположил собеседник, это связано с выделением 1,6 миллиарда рублей на закупку лекарственных препаратов.

Всего в прокуратуру Рязанской области обратилось более 11 тысяч жителей. 70% зарегистрированных заявлений связаны с социально-экономическими вопросами. Выявляют нарушения и в сфере ЖКХ.

Ранее в ведомстве сообщили, что телефонные мошенники забрали у рязанца более 1,7 миллионов рублей после двухдневного общения.

