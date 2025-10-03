Рязанцы продолжают собирать грибы в октябре

Жители Рязани и области продолжают активно собирать грибы в лесах региона. Своими успехами они делятся в группе «Грибы и грибники Рязанской области».
Судя по отзывам, лес в начале октября — «живой, есть все зеленухи, подосиновики, не живые белые и, конечно, лисички».
Автор одного из постов собирал грибы в лесу под Клепиками, затем двигался в сторону Тумы и Касимова.
— Думаю, еще походим, если ночи будут не в минусе, — пишет пользователь Сети.
В другом сообщении грибник подтверждает, что на участке от Тумы в сторону Касимова есть боровики.
А в районе Заборья под Рязанью найдена целая чашка грибов.
— серушек мало, только лезут…. Но походить придётся, — пишет пользовательница Сети.