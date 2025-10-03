Пятница, 3 октября, 2025
6.3 C
Рязань
Экология, природа, животные

Рязанцы продолжают собирать грибы в октябре

Алексей Самохин
Фото: vk.com/gribi62

Жители Рязани и области продолжают активно собирать грибы в лесах региона. Своими успехами они делятся в группе «Грибы и грибники Рязанской области». 

Судя по отзывам, лес в начале октября — «живой, есть все зеленухи, подосиновики, не живые белые и, конечно, лисички». 

Автор одного из постов собирал грибы в лесу под Клепиками, затем двигался в сторону Тумы и Касимова. 

— Думаю, еще походим, если ночи будут не в минусе, — пишет пользователь Сети. 

В другом сообщении грибник подтверждает, что на участке от Тумы в сторону Касимова есть боровики. 

А в районе Заборья под Рязанью найдена целая чашка грибов. 

— серушек мало, только лезут…. Но походить придётся, — пишет пользовательница Сети.

