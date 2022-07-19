7info

Рязанцы пожаловались депутату на качество капитального ремонта дома

Заместитель председателя комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы Роман Худяков встретился с жителями дома № 14 по улице Костычева, где идет капитальный ремонт фасада. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

На встрече присутствовали жители, представители фонда капитального ремонта многоквартирных домов, подрядной организации.

Окончание ремонта запланировано на конец октября, но уже сейчас жильцы недовольны качеством выполняемых работ. Большинство жалоб на отремонтированное крыльцо: бетонный пол неровный, в некоторых местах проступает щебёнка, появились трещины. По словам подрядчика, работы еще не закончены, замечания будут устранены.

Окончательная приемка работ будет проходить с участием жильцов дома.

Рязанцы пожаловались депутату на качество капитального ремонта дома
Рязанцы пожаловались депутату на качество капитального ремонта дома
Рязанцы пожаловались депутату на качество капитального ремонта дома
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7