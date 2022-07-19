Рязанцы пожаловались депутату на качество капитального ремонта дома

Заместитель председателя комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы Роман Худяков встретился с жителями дома № 14 по улице Костычева, где идет капитальный ремонт фасада. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

На встрече присутствовали жители, представители фонда капитального ремонта многоквартирных домов, подрядной организации.

Окончание ремонта запланировано на конец октября, но уже сейчас жильцы недовольны качеством выполняемых работ. Большинство жалоб на отремонтированное крыльцо: бетонный пол неровный, в некоторых местах проступает щебёнка, появились трещины. По словам подрядчика, работы еще не закончены, замечания будут устранены.

Окончательная приемка работ будет проходить с участием жильцов дома.