Рязанцы направили 10 тонн гуманитарного груза для жителей Курской области

В Курскую область отправили еще 10 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя усилия по сбору средств для жителей региона.

По словам губернатора, в штабе общественной поддержки всего было собрано и направлено более 50 тонн гуманитарных грузов, что является лишь частью всей оказываемой помощи. Поддержку осуществляют местные власти, предприятия и организации, а также многие жители Рязани.

«На связи с руководством Курской области, чтобы помогать по потребностям: от частных случаев до решения системных вопросов», — отметил Павел Малков.

Курянам можно помочь, обратившись в Штаб общественной поддержки «Единой России (г. Рязань, ул. Горького, д. 49а, телефон: 8 4912 21-10-80) или в районные администрации. Принимаются финансовые пожертвования.