Рязанцы могут получить компенсацию за приобретённые детские путёвки в лагерь

Рязанцы могут получить компенсацию за самостоятельно приобретённые путёвки на детей в организации отдыха и оздоровления сезонного действия Рязанской области в 2025 году. О сроках предварительного приёма заявлений информирует мэрия.

Приём заявлений стартует 1 февраля. Заявления будут принимать вплоть до 1 мая по предварительной записи.

Первая запись на приём будет доступна с 10:00 31 января 2025 года. Подробная информация размещена на сайте управления образования и молодежной политики администрации города Рязани. Раздел — «Приём заявлений на оплату (компенсацию) стоимости путевок».