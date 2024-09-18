Рязанцы делятся в соцсетях фотографиями суперлуния

Вечером 17 сентября рязанцы стали свидетелями так называемого суперлуния. Это явление, при котором Луна находится ближе всего к Земле.

Фотографии рязанцы выкладывали в группу «Rznastro | Раздаём космос». На снимках видно, что Луна выглядит больше и ярче обычного. При суперлунии именно это и происходит: жители Земли видят Луну на 14% больше и примерно на 30% ярче по сравнению с обычным полнолунием.

У рязанцев в этом году будет еще две возможности увидеть суперлуние — 17 октября и 15 ноября. А сегодня, 18 сентября, ожидается частичное лунное затмение.