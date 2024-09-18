Среда, 18 сентября, 2024

Рязанцы делятся в соцсетях фотографиями суперлуния

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/rznastro

Вечером 17 сентября рязанцы стали свидетелями так называемого суперлуния. Это явление, при котором Луна находится ближе всего к Земле.

Фотографии рязанцы выкладывали в группу «Rznastro | Раздаём космос». На снимках видно, что Луна выглядит больше и ярче обычного. При суперлунии именно это и происходит: жители Земли видят Луну на 14% больше и примерно на 30% ярче по сравнению с обычным полнолунием.

У рязанцев в этом году будет еще две возможности увидеть суперлуние — 17 октября и 15 ноября. А сегодня, 18 сентября, ожидается частичное лунное затмение.

Рязанцы делятся в соцсетях фотографиями суперлуния
Рязанцы делятся в соцсетях фотографиями суперлуния
Рязанцы делятся в соцсетях фотографиями суперлуния
Рязанцы делятся в соцсетях фотографиями суперлуния
Рязанцы делятся в соцсетях фотографиями суперлуния
Рязанцы делятся в соцсетях фотографиями суперлуния

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Ольга Спиркина рассказала о страшных последствиях неудачной пластической операции

Экспресс Москва — Рязань сбил насмерть женщину у платформы Лагерный

Что нужно сажать в огороде под зиму, рассказала эксперт Союза садоводов России

В Рязанской области растет число заболевших ОРВИ и гриппом

Арбитражный суд Рязанской области признал банкротом ООО «Перспектива»

Никитин оценил готовность Дворца культуры и искусств в Московском районе Рязани

В Рязани на 6 улицах отключили свет

На Фестивале урожая в Рязани представят Пирамиду изобилия

Наибольшее число гостиниц и турбаз расположено в Касимовском и Спасском районах

Пронский предприниматель пойдёт под суд за попытку подкупить полицейского

Военкоры: в Курской области ликвидирован главарь спецназа «Тбилиси»

Здание торговых рядов в Елатьме продают за 1 рубль