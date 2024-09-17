В Касимове 17 сентября готовятся встретить суперлуние

В группе «Касимовский ориентир» появилась информация о предстоящем суперлунии. Явление ожидается сегодня, 17 сентября.

Отмечается, что в 2024 году у рязанцев целых 4 возможности увидеть суперлуние. Первое было 19 августа, второе наступит сегодня, третье и четвертое ожидаются 17 октября и 15 ноября.

Во время суперлуния Луна находится ближе всего к Земле (от 357 000 до 370 000 км). Таким образом, она выглядит на 14% больше и примерно на 30% ярче по сравнению с обычным полнолунием.

А завтра, 18 сентября, у рязанцев будет возможность увидеть еще одно чудесное явление — частичное лунное затмение.