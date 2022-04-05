Рязанцу, порезавшему и изнасиловавшему знакомую, дали 5,5 лет

Собранные Железнодорожным межрайонным следственным отделом г. Рязань следственного управления СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому жителю областного центра 2000 года рождения. Он признан виновным в совершение насильственных действий сексуального характера (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ), а также умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью (п.«з» ч. 2 ст. 112 УК РФ).

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Следствием и судом установлено, что в ноябре 2020 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угрожая убийством, нанес своей знакомой ножом рвано-резаную рану шеи и совершил насильственные действия сексуального характера.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.