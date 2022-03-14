Рязанцев приглашают послушать «Песню русскую» в исполнении народного хора имени Попова

26 марта Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Попова представит программу «Песня русская». В этот вечер раскроется вся красота многоголосого пения a-capella в композициях, звучащих ярко, проникновенно без инструментального сопровождения. Хор исполнит избранные произведения репертуара: духовные стихи «Воззвала душа», «Душа моя», песни на стихи Е. Есенина «Клён ты мой опавший», «Не жалею, не зову, не плачу», хороводные, баллады, частушки Рязанской области и многое другое.

- Реклама -

Уникальное сочетание высокого профессионализма и характерного самобытного рязанского звучания делает хор жемчужиной российской народной художественной культуры. Первые участники хора, как и его основательница, – простые сельские жители, которые пели так, как научились от своих родителей и дедов. Отсюда – характерная рязанская манера исполнения. Также журавинские жители оказали большое влияние на репертуар хора.

До сих пор в «золотом фонде» коллектива сохранены подлинные ряжские хоровые напевы. Рязанская манера пения – звонкоголосая, с неповторимыми полифонией и красками тембров. В хоровом звучании своеобразно развита подголосочная система, присутствует низкая басовая партия – октава.

С первых дней профессионального существования Рязанский народный хор главными задачами ставил сохранение местной оригинальной манеры пения, запись и обработку рязанского фольклора и поиск новых произведений, соответствующих высоким творческим требованиям подлинного искусства. На протяжении почти сорока лет эти задачи настойчиво, последовательно и талантливо решались его выдающимся художественным руководителем – Евгением Григорьевичем Поповым, выпускником Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, уроженцем Старожиловского района, возглавившим Рязанский хор в 1950 году. Новый период развития хора, связанный с приходом одаренного, опытного музыканта, отличается большим творческим подъемом коллектива, когда русская народная песня поднимается до высот истинного искусства.

- Реклама -

Возрастное ограничение 6+