Рязанцев приглашают на Летний музыкальный фестиваль Дениса Мацуева в Суздаль

С 29 июня по 5 июля в Суздале пройдет крупнейший в стране фестиваль классической музыки под открытым небом (6+), инициированный знаменитым пианистом Денисом Мацуевым.

Фестиваль пройдет под патронатом Полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева и Губернатора Владимирской области Александра Авдеева при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.

Летний фестиваль Дениса Мацуева объединит ведущие российские музыкальные коллективы, солистов с мировой известностью и восходящих звезд исполнительского искусства, в их числе Госоркестр России имени Е.Ф. Светланова под управлением Александра Сладковского, Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева, Дмитрия Юровского и Ивана Никифорчина, Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Василисы Маркиной, Страдивари-ансамбль Мариинского театра под руководством Лоренца Настурика-Гершовичи, «Симфоджаз братьев Ивановых», а также молодые солисты – лауреаты международных конкурсов имени П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова.

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Говоря о программе фестиваля, его художественный руководитель, народный артист России Денис Мацуев отметил: «Наш фестиваль в течение недели – это фейерверк, целая россыпь великолепных оркестров, дирижеров, солистов. Это уникальные выступления фантастических музыкантов в живой атмосфере потрясающего города-музея Суздаля под открытым небом. Все наши слушатели смогут побывать и на больших гала-концертах с выдающимися оркестрами, и на программах камерной музыки, и на вечерах джаза».

Подробная информация о фестивале размещена на официальном сайте Владимиро-Суздальского музея-заповедника.