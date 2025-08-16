Рязанцев приглашают на экскурсии в рамках фестиваля «Святой град в истории» на День города

В рамках празднования 930-летия Рязани епархия проводит фестиваль «Святой град в истории». Любителей истории, ценителей культурного достояния и просто всех интересующихся ждут 30 августа к 10:00 в лектории «Золотой век Рязани».

С 12:00 до 15:00 в областном центре будут проходить экскурсии, организованные экскурсионной службой Рязанской епархии. Для рязанцев подготовили пять маршрутов – это будут путешествия по разным страницам прошлого Рязани, проливающие свет на важные события и личности, без которых историю города уже не представить.

Рязанский кремль — сердце тысячелетнего города (12+)

Данная экскурсия идеально подходит для желающих познакомиться с историей Рязанского кремля и его основными святынями. Вы узнаете:

о покровителе Рязанской епархии святителе Василии Рязанском и святых подвижниках земли Рязанской,

о хронологии развития кремля: как из центра княжеской власти он превратился в духовную крепость;

о необычном фортификационном расположении Кремля, узнаете, почему в нашей цитадели нет стен и башен;

о кафедральных соборах: летнем – Успенском, с уникальным и удивительным по высоте иконостасом, и зимнем – Рождества Христова;

об Архангельском соборе, некрополе Рязанских архиереев, а также домовой церкви рязанских князей и его святынях;

о древнейшем в Рязани Спасском монастыре;

об уникальной Соборной колокольне.

Обращаем внимание, что экскурсия включает в себя посещение Соборной колокольни (18+) (по желанию). Подъем на колокольню связан с серьезной физической нагрузкой. Подниматься придётся по крутой лестнице. Лицам, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется подниматься на колокольню. Несовершеннолетние дети допускаются на колокольню только в сопровождении взрослых, которые несут ответственность за их безопасность.

Возрастное ограничение 12+.

Древние святыни Рязани – взгляд сквозь века (12+)

Экскурсия познакомит вас с историей некрополя рязанских архиереев и важнейшими православными святынями нашего края – иконами, находящимися в Архангельском соборе Рязанского кремля.

Возрастное ограничение 12+.

Рязанская духовная семинария: истории и люди. От святителя Гавриила Рязанского до святителя Серафима Богучарского (12+)

На этой экскурсии посетители смогут погрузиться в историю духовного образования Рязани, проследить сквозь века, как менялось местоположение духовной школы Рязани, ее статус и программы, а также узнать, кто из знаменитых уроженцев города был выпускником семинарии.

Возрастное ограничение 12+.

Блаженная Любушка Рязанская (12+)

Экскурсию по местам Рязани, связанными с Любушкой Рязанской, с посещением ее мощей в Николо-Ямском храме. На Затинной улице вы увидите место, где стоял домик – в нем святая и ее семья жили в последние годы.

Напротив – Благовещенский храм, который посещала Любушка. Далее по Затинной улице вы перейдете в Казанский монастырь, который любила блаженная Любовь.

Уникальное место насчитывает 5 столетий. Изумительные росписи стен и сводов, возможность помолиться у святынь, рассказ о Казанской иконе Божией Матери, истории монастыря и женском монашестве – вы откроете для себя много нового.

Затем направимся в Николо-Ямской храм, где находятся мощи блаженной Любови Рязанской. Здесь вам расскажут об истории и жителях знаменитой Ямской слободы Рязани, самом Николо-Ямском храме и его удивительной истории. И конечно, там вы сможете помолиться у мощей блаженной Любушки Рязанской.

Возрастное ограничение 12+.

От Георгия до Александра (12+)

Маршрут проходит через 8 точек, которые позволят не только по-новому взглянуть на ныне существующие святыни и достопримечательности, но и узнать, какие храмы и здания находились на тех или иных местах Рязани в прежние времена. Сбор состоится на площади Мичурина около остановки.

Возрастное ограничение 12+.

Формируются группы на экскурсии, запись по телефону: +7-915-619-88-78.