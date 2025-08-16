Рязанцев приглашают на экскурсии в рамках фестиваля «Святой град в истории» на День города

В рамках празднования 930-летия Рязани епархия проводит фестиваль «Святой град в истории». Любителей истории, ценителей культурного достояния и просто всех интересующихся ждут 30 августа к 10:00 в лектории «Золотой век Рязани».
С 12:00 до 15:00 в областном центре будут проходить экскурсии, организованные экскурсионной службой Рязанской епархии. Для рязанцев подготовили пять маршрутов – это будут путешествия по разным страницам прошлого Рязани, проливающие свет на важные события и личности, без которых историю города уже не представить.
- Рязанский кремль — сердце тысячелетнего города (12+)
Данная экскурсия идеально подходит для желающих познакомиться с историей Рязанского кремля и его основными святынями. Вы узнаете:
- о покровителе Рязанской епархии святителе Василии Рязанском и святых подвижниках земли Рязанской,
- о хронологии развития кремля: как из центра княжеской власти он превратился в духовную крепость;
- о необычном фортификационном расположении Кремля, узнаете, почему в нашей цитадели нет стен и башен;
- о кафедральных соборах: летнем – Успенском, с уникальным и удивительным по высоте иконостасом, и зимнем – Рождества Христова;
- об Архангельском соборе, некрополе Рязанских архиереев, а также домовой церкви рязанских князей и его святынях;
- о древнейшем в Рязани Спасском монастыре;
- об уникальной Соборной колокольне.
Обращаем внимание, что экскурсия включает в себя посещение Соборной колокольни (18+) (по желанию). Подъем на колокольню связан с серьезной физической нагрузкой. Подниматься придётся по крутой лестнице. Лицам, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется подниматься на колокольню. Несовершеннолетние дети допускаются на колокольню только в сопровождении взрослых, которые несут ответственность за их безопасность.
Возрастное ограничение 12+.
- Древние святыни Рязани – взгляд сквозь века (12+)
Экскурсия познакомит вас с историей некрополя рязанских архиереев и важнейшими православными святынями нашего края – иконами, находящимися в Архангельском соборе Рязанского кремля.
Возрастное ограничение 12+.
- Рязанская духовная семинария: истории и люди. От святителя Гавриила Рязанского до святителя Серафима Богучарского (12+)
На этой экскурсии посетители смогут погрузиться в историю духовного образования Рязани, проследить сквозь века, как менялось местоположение духовной школы Рязани, ее статус и программы, а также узнать, кто из знаменитых уроженцев города был выпускником семинарии.
Возрастное ограничение 12+.
- Блаженная Любушка Рязанская (12+)
Экскурсию по местам Рязани, связанными с Любушкой Рязанской, с посещением ее мощей в Николо-Ямском храме. На Затинной улице вы увидите место, где стоял домик – в нем святая и ее семья жили в последние годы.
Напротив – Благовещенский храм, который посещала Любушка. Далее по Затинной улице вы перейдете в Казанский монастырь, который любила блаженная Любовь.
Уникальное место насчитывает 5 столетий. Изумительные росписи стен и сводов, возможность помолиться у святынь, рассказ о Казанской иконе Божией Матери, истории монастыря и женском монашестве – вы откроете для себя много нового.
Затем направимся в Николо-Ямской храм, где находятся мощи блаженной Любови Рязанской. Здесь вам расскажут об истории и жителях знаменитой Ямской слободы Рязани, самом Николо-Ямском храме и его удивительной истории. И конечно, там вы сможете помолиться у мощей блаженной Любушки Рязанской.
Возрастное ограничение 12+.
- От Георгия до Александра (12+)
Маршрут проходит через 8 точек, которые позволят не только по-новому взглянуть на ныне существующие святыни и достопримечательности, но и узнать, какие храмы и здания находились на тех или иных местах Рязани в прежние времена. Сбор состоится на площади Мичурина около остановки.
Возрастное ограничение 12+.
Формируются группы на экскурсии, запись по телефону: +7-915-619-88-78.