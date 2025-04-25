Пятница, 25 апреля, 2025
17.9 C
Рязань
Изображение от pvproductions на Freepik
Погода

Рязанцев предупредили о ночных заморозках 26–28 апреля

Алексей Самохин

По данным Гидрометцентра, в ночные часы с 26 по 28 апреля на территории Рязанской области прогнозируется понижение температуры воздуха. Соответствующее метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Прогноз температуры:

Ночью 26 апреля: от +2 до +7 °С

Реклама

Ночью 27 апреля: от -3 до +2 °С — ожидаются заморозки

Ночью 28 апреля: от -4 до +1 °С — заморозки сохранятся

В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Рязанской области напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности при использовании отопительных приборов:

Не используйте неисправные обогреватели, камины и другие источники тепла.

Не применяйте для обогрева открытый огонь.

Держите обогревательные приборы не менее чем в одном метре от мебели, постельного белья и других легковоспламеняющихся предметов.

Печное отопление должно использоваться только при полной исправности. Важно регулярно проводить осмотр и своевременный ремонт печей.

Телефоны экстренных служб:

Пожарная охрана — 01

С мобильного — 101

Единый номер — 112

Телефон доверия ГУ МЧС по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90

Будьте внимательны и берегите себя в период ночных заморозков!

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.