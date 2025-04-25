Рязанцев предупредили о ночных заморозках 26–28 апреля

По данным Гидрометцентра, в ночные часы с 26 по 28 апреля на территории Рязанской области прогнозируется понижение температуры воздуха. Соответствующее метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.
Прогноз температуры:
Ночью 26 апреля: от +2 до +7 °С
Ночью 27 апреля: от -3 до +2 °С — ожидаются заморозки
Ночью 28 апреля: от -4 до +1 °С — заморозки сохранятся
В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Рязанской области напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности при использовании отопительных приборов:
Не используйте неисправные обогреватели, камины и другие источники тепла.
Не применяйте для обогрева открытый огонь.
Держите обогревательные приборы не менее чем в одном метре от мебели, постельного белья и других легковоспламеняющихся предметов.
Печное отопление должно использоваться только при полной исправности. Важно регулярно проводить осмотр и своевременный ремонт печей.
Телефоны экстренных служб:
Пожарная охрана — 01
С мобильного — 101
Единый номер — 112
Телефон доверия ГУ МЧС по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90
Будьте внимательны и берегите себя в период ночных заморозков!