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Рязанцев напугал громкий звук взрыва

7info7

Громкий звук взрыва услышали рязанцы в понедельник, 29 мая.

Звук услышали примерно в 10.34. В МЧС звонков о каких-либо происшествиях не поступало.

Подробности уточняются.

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