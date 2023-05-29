Рязанцев напугал громкий звук взрыва

После сноса Дома Советов жителей Калининграда ждет уныние и открытие «портала пустоты», заявил в интервью «Клопсу» историк Сергей Трифонов.
По его мнению, таким образом «сносят эпоху». Он считает, что делать это сейчас «крайне небезопасно в оккультном и мистическом плане».
«Пройдет время, и калининградцы увидят на этом месте, когда его...
Специалисты Вологодского гидрометцентра предупредили жителей западных районов Вологодской области о заморозках, пишет «Вологда-поиск».
По прогнозу специалистов, похолодание прогнозируется ночью и утром 29 мая. Возможны заморозки до одного градуса ниже нуля.
«Это является небольшим заморозком, который потенциально может повлиять на местные условия», – говорится в публикации.
Кроме того, как отметили в...
Накануне ночью дом с домом №1 по улице Генерала Лаврова в Орле произошла массовая драка.
Ролик с места событий опубликован в группе «Орловские новости» в соцсети «ВКонтакте».
«Камеры запечатлели как минимум десять человек», – говорится в публикации.
По предварительной версии, в потасовке приняли участие выходцы из Средней Азии. В полиции...
Из ярославской гимназии уволили 25-летнего учителя литературы после того, как он написал пост в соцсетях с осуждением спецоперации, пишет 76.RU.
О взглядах молодого преподавателя руководству учебного заведения сообщили родители. В гимназии попросили учителя убрать запись, но он отказался делать это даже после звонка директора.
В итоге на педсовете практически...
Специалисты центра «Фобос» рассказали о погоде в начале лета в Ярославской области, пишет 76.RU.
По прогнозу синоптиков, в июне температура днем будет варьироваться от 19 до 24 градусов тепла днем и от 7 до 12 градусов тепла по ночам. При этом первые дни лета выдадутся сырыми.
«В следующие выходные...
Губернатор Вячеслав Гладков ответил на вопрос телеканала «Россия 24», как прекратить обстрелы Белгородской области со стороны Украины.
По его мнению, для этого России следует включить в свой состав Харьков.
«Лучший способ решения проблем обстрелов Белгородской области — Харьковская область», — отметил Гладков.
Глава региона считает, что такие действия позволят обезопасить...
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил чиновникам круглосуточно дежурить из-за украинских обстрелов, пишет Go31.Ru.
Глава региона принял такое решение после субботней воздушной атаки на Шебекинский округ.
«Поручение дано главам приграничных территорий и городу Белгороду», – пояснил Гладков.
По его словам, его также предстоит выполнять заместителям губернатора и министрам регионального правительства.