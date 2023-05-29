Рязанцев напугал громкий звук взрыва

После сноса Дома Советов жителей Калининграда ждет уныние и открытие «портала пустоты», заявил в интервью «Клопсу» историк Сергей Трифонов. По его мнению, таким образом «сносят эпоху». Он считает, что делать это сейчас «крайне небезопасно в оккультном и мистическом плане». «Пройдет время, и калининградцы увидят на этом месте, когда его...