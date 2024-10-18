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Рязанцам рассказали, как избежать очередей в пунктах оплаты ЖКХ

Дата публикации

Алексей Самохин

Посещение пунктов приема платежей может занять много времени, особенно в определенные дни. По данным РГМЭК, пик посещений приходится на период с 20 по 25 число каждого месяца. 

Чтобы избежать очередей и сэкономить время, рекомендуем планировать визиты в другие даты — в первой половине месяца или после 25-го числа. В эти периоды количество посетителей значительно ниже, обслуживание проходит быстрее.

Для передачи показаний жителям Рязани не обязательно посещать офисы лично. Существуют удобные онлайн-сервисы и альтернативные способы, которые помогут вам сэкономить время:

Личный кабинет ЕИРЦ (erc.rgmek.ru);

Мобильное приложение РГМЭК;

Чат-боты в Telegram и Viber;

«Сбербанк Онлайн»;

Портал ГИС ЖКХ;

Электронная почта (reception@rgmek.ru);

Телефоны: 8 (4912) 40-20-40 и 8 (800) 250-50-78.

Все эти способы доступны круглосуточно и позволяют избежать очередей. Полный список сервисов можно найти на сайте РГМЭК в разделе «Передать показания».

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