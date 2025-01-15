Рязанцам предлагают вступить в ряды 387 мотострелкового полка для прохождения военной службы по контракту

Жителей Рязанской области приглашают в ряды 387 мотострелкового полка 7 гвардейской десантно-штурмовой Краснознамённой орденов Кутузова и Суворова дивизии (горной) для прохождения военной службы по контракту.

В настоящее время в нем проходят службу около 400 военнослужащих, призванных из Рязанской области. Воины с честью выполняют поставленные боевые задачи. Многие из них отмечены государственными и ведомственными наградами, в т.ч. орденами Мужества, а также медалями Суворова, Жукова и «За отвагу».

Рязанская область активно помогает полку, в котором несут службу земляки. На регулярной основе оказывается поддержка в его оснащении техникой, радиоэлектронными средствами, медикаментами, строительными материалами, продуктами питания и всем необходимым для выполнения поставленных задач.

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Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 387 мотострелкового полка: +7 (989) 818-20-24, а также в пункте отбора на службу по контракту по Рязанской области по адресу: г. Рязань, улица Каширина, 1.