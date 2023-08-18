Пятница, 18 августа, 2023
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Рязанцам предлагают принять участие в розыгрыше билетов на фестиваль КВН «Поющий Косопуз»

7info7

У рязанцев есть возможность выиграть пригласительные на Музыкальный кубок Губернатора по КВН «Поющий Косопуз 2023». Розыгрыш проводится в официальной группе ВКонтакте информационного агентства 7info.

Условия розыгрыша доступны по ссылке. Переходите и участвуйте!

Также напоминаем, что билеты на большой музыкальный фестиваль есть в продаже. Приобрести их можно здесь. Хорошая новость для студентов рязанских вузов — попасть на КВН они смогут бесплатно. Подробности — в профкомах и студклубах.

Напомним, Музыкальный кубок Губернатора по КВН «Поющий Косопуз 2023» состоится на площадке Зелёного театра ЦПКиО 25 августа в 18.00. Рязань примет лучшие команды из Региональных и Центральных лиг Международного союза КВН, представляющих регионы от Калининграда до Владивостока, а также команды Официальной Рязанской лиги. Ведущий мероприятия — известный актер и участник Высшей лиги Международного союза КВН Руслан Шишкин (команда КВН «Вятка»).

В этот вечер рязанцев ждёт сюрприз — с концертом выступит белорусская команда КВН «Доктор Хаусс». «Доктор Хаусс» — чемпионы Высшей лиги КВН 2022 года.

Возрастное ограничение 12+

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