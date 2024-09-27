Пятница, 27 сентября, 2024

Рязанцам, получившим травмы на производстве, вручили автомобили Lada Granta

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Отделение Социального фонда России по Рязанской области вручило пятерым жителям региона, пострадавшим на производстве, новые автомобили Lada Granta. 

Машины оснащены автоматической коробкой передач и ручным управлением, адаптированы под нужды пострадавших в соответствии с программами реабилитации, разработанными комиссией медико-социальной экспертизы.

Обеспечение автомобилями — часть социальной реабилитации в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве. Рязанцы в разные годы получили травмы во время исполнения трудовых обязанностей. На момент наступления несчастного случая они были трудоустроены официально, что и стало гарантией их социальной защищенности.

Срок эксплуатации специализированного транспорта составляет семь лет. Автомобиль не подлежит продаже или дарению в период срока эксплуатации. По истечении семи лет гражданин может повторно подать заявление на получение транспорта при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем. Заявление можно подать на портале Госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Рязанской области.

Рязанцам, получившим травмы на производстве, вручили автомобили Lada Granta

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Погибшего у ЦПКиО водителя пытались достать из горящей машины очевидцы

В Рязани установили скульптуру утиного семейства

Названы суммы, за которые люди различных профессий готовы работать в школе

Сектовед Дворкин провел встречи в Рязани и Скопине

Продюсер рассказал, кто ещё из звёзд, кроме Shaman, находится на грани развода

Велосипедистка получила серьёзные травмы во время ДТП в Рязани

Названа основная версия смерти участника «Битвы шефов»

В Курской области боевики ВСУ повесили мирного жителя в церкви

Воздвижение Креста Господня в 2024 году: история и смысл праздника

Новый жилой комплекс построят на Михайловском шоссе Рязани

Подруга бизнес-леди из Балаково не верит, что ее убили из-за любовника

Россиянка поехала на фронт, чтобы найти тело мужа и отомстить за его смерть