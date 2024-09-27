Рязанцам, получившим травмы на производстве, вручили автомобили Lada Granta

Отделение Социального фонда России по Рязанской области вручило пятерым жителям региона, пострадавшим на производстве, новые автомобили Lada Granta.

Машины оснащены автоматической коробкой передач и ручным управлением, адаптированы под нужды пострадавших в соответствии с программами реабилитации, разработанными комиссией медико-социальной экспертизы.

Обеспечение автомобилями — часть социальной реабилитации в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве. Рязанцы в разные годы получили травмы во время исполнения трудовых обязанностей. На момент наступления несчастного случая они были трудоустроены официально, что и стало гарантией их социальной защищенности.

Срок эксплуатации специализированного транспорта составляет семь лет. Автомобиль не подлежит продаже или дарению в период срока эксплуатации. По истечении семи лет гражданин может повторно подать заявление на получение транспорта при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем. Заявление можно подать на портале Госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Рязанской области.