Рязань закупит еще четыре новых троллейбуса до конца 2025 года

Рязань планирует приобрести еще четыре новых троллейбуса до конца 2025 года. Информация об этом размещена на портале государственных закупок.

На эти цели из бюджета будет выделено 129 миллионов рублей. Стоимость каждого троллейбуса составит 32,3 миллиона рублей.

Согласно условиям тендера, все транспортные средства должны быть выпущены не позднее 2024 года. Подрядчик должен поставить технику до 28 декабря 2025 года.

Эта закупка является частью масштабной программы по обновлению городского транспорта.

Помимо этого, Рязань ожидает поступления 15 троллейбусов модели «Авангард». За последние годы парк города уже пополнился 30 новыми единицами техники.