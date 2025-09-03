Среда, 3 сентября, 2025
Рязань получит 15 троллейбусов до 1 декабря 2025 года

Анастасия Мериакри
Фото: https://t.me/transalfavologda

Завод по производству троллейбусов и электробусов АО «Транс-Альфа» 3 сентября посетили начальник управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани Владимир Титов и директор МУП «Управление Рязанского троллейбуса» Андрей Суханов.

На встрече обсуждались условия предстоящего контракта между Управлением дорожного хозяйства и транспорта города Рязани и ООО «Торговый дом Транс-Альфа». В рамках договора до 1 декабря 2025 года предприятие передаст городу 15 троллейбусов «Авангард» с автономным ходом 15 км.

Гости прошли по цехам АО «Транс-Альфа», осмотрели троллейбусы, находящиеся в процессе сборки, поднялись в салон и кабину водителя, задали интересующие вопросы.

«По итогам встречи можно говорить о готовности АО «Транс-Альфа» выполнить принятые на себя обязательства по реализации контракта на поставку пассажирского городского электротранспорта в город Рязань», — говорится в сообщении.

