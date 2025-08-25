Рязань вошла в тройку лидеров России по качеству городской среды

По итогам 2024 года Рязань заняла второе место в рейтинге городов с самым высоким индексом качества городской среды в категории крупных городов (с населением до 1 миллиона человек). Данные были опубликованы Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Индекс качества городской среды – это комплексный показатель, оценивающий комфортность жизни в городе. При его расчете эксперты Минстроя учитывают множество факторов, включая состояние жилого фонда и прилегающих пространств, развитость улично-дорожной сети, доступность общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, а также озеленение и благоустройство общегородских пространств.

По совокупности баллов Рязань набрала 271 из 360 возможных, показав выдающийся результат. Столица региона уступила только Тюмени, которая набрала 276 баллов и заняла первое место в категории. Замыкает тройку лидеров Ярославль с 269 баллами.

В отдельной категории крупнейших городов (с населением свыше 1 млн человек) первое место заняла Москва (312 баллов), второе – Санкт-Петербург (283 балла), а третье – Казань (254 балла). Среди других городов-миллионников высокие позиции в рейтинге заняли Пермь (252), Уфа (251), Нижний Новгород (247), Екатеринбург (245) и Краснодар (244).