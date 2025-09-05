Рязань стала первым городом в России, где проезд можно оплатить лицом

Рязань стала первым городом в России, где появилась возможность оплачивать проезд в общественном транспорте по биометрии. Уникальный для страны проект был запущен в троллейбусах и стал результатом сотрудничества Сбера с компаниями «Удобный маршрут» и «Ресурсы Партнёров Рязань».

Первые троллейбусы, оборудованные специальными терминалами Сбера, вышли на маршрут 16А. Он был выбран для старта проекта, поскольку им ежедневно пользуются около полутора тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба городской администрации.

Система позволяет оплатить проезд за считанные секунды, что особенно важно в часы пиковой нагрузки. Эта технология интегрирована в уже существующую систему оплаты и, как утверждают разработчики, отличается высокой степенью безопасности. Биометрические данные невозможно потерять или передать. Кроме того, система распознаёт попытки мошенничества, исключая оплату с помощью фотографий или видео.

Тестирование технологии продлится до октября 2025 года, после чего будет принято решение о её распространении на другие маршруты и виды общественного транспорта в Рязани.