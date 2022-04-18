Рязань поддержит музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию»

23 апреля 2022 года в Рязани состоится большой концерт музыкально-патриотического марафона «ZaРоссию» – город примет эстафету у Орла. Для рязанцев выступят популярные артисты российской эстрады. Концерты марафона уже прошли в Твери, Астрахани, Череповце, Волгограде, Барнауле и других городах. В общей сложности всероссийский проект, который стартовал 12 апреля, охватит более 30 населенных пунктов в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах.

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Кроме того, 23 апреля для молодежи Рязани будут организованы лекции в рамках форума «Новые горизонты» Российского общества «Знание».

Программа концерта «ZaРоссию» порадует жителей Рязани разнообразием. Свои хиты исполнят сразу несколько отечественных звёзд – певец, композитор и музыкант Алексей Поддубный, более известный как Джанго, эстрадная певица Анна Семенович и народный артист России, оперный певец, солист Мариинского театра Василий Герелло. Также для зрителей выступят исполнители и коллективы Рязанского колледжа культуры. Концерт состоится во Дворце спорта «Олимпийский», начало в 17:00.

Во время концерта на площадке можно будет посетить информационный стенд, посвященный городским благотворительным организациям. Все желающие смогут узнать подробности об их деятельности и при желании помочь нуждающимся.

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Ярким событием марафона станет общероссийская эстафета «Свет наших сердец», призванная передать импульс дружбы и взаимопомощи следующим городам. После Рязани проект «ZaРоссию» подхватят Брянск и Магнитогорск, а завершится он 5 мая в Самаре. Подробную программу можно узнать на официальном сайте.

Еще одним знаменательным событием 23 апреля станет цикл лекций экспертов Российского общества «Знание» для рязанской молодежи. Встреча студентов с экспертами состоится в Рязанском государственном университете им. С.А. Есенина (ул. Свободы, д. 46) с 10:00 до 16:00. Опытные экономисты, историки, социологи, культурологи и психологи расскажут о том, какие возможности есть у молодежи для профессиональной и личностной самореализации в нашей стране, богатой истории и уникальных традициях России, актуальных трендах в науке и технологиях, востребованных нишах для новых бизнес-проектов. Также студенты узнают об основах критического мышления, развитии эмпатии и важности взаимной поддержки. Для участия в мероприятии необходимо пройти онлайн-регистрацию.