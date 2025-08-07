Рязань готовится к празднованию 930-летия

Подготовка к празднованию 930-летия Рязани продолжается. Детали проведения праздничных мероприятий обсудили на совещании под председательством заместителя главы администрации города Евгении Власовой. Торжества пройдут в конце августа, сообщает пресс-служба городской администрации.

В числе ключевых вопросов — участие делегаций из городов и районов Рязанской области, информирование жителей и размещение афиш.

В рамках Дня города запланировано порядка 90 праздничных мероприятий, которые пройдут на 33 городских площадках.

Праздничное оформление областного центра планируется завершить до 15 августа.