Рязань бьет рекорды по внутреннему туризму – какие места стали популярными в регионе

Tele2 с помощью big data проанализировал туристический поток в регион. В черте города путешественники чаще всего гуляли по центральным проспектам, Лесопарку, а также проводили время в поселке Солотча. За городом самой популярной площадкой стал Музей-заповедник имени Сергея Есенина в Константинове.

Направления внутреннего туризма продолжают пользоваться высоким интересом у клиентов Tele2. В июне-июле число гостей, посетивших Рязань и область, выросло на 40% и вновь достигло рекордных значений, схожих с показателями прошлого пандемийного лета, когда жители в основном путешествовали внутри страны.

Больше всего туристов в регион прибыло из Москвы, Липецка, Тамбова, Тулы и Воронежа. В Рязани рейтинг популярных мест возглавила пешеходная улица Почтовая с прилегающей к ней Соборной площадью и расположенным на ее территории Кремлем. На втором месте – городской Лесопарк, где можно приятно провести время всей семьей, а замыкает тройку округ курортного поселка Солотча. В области точкой притяжения отдыхающих стал Музей-заповедник имени Сергея Есенина, который расположен на живописном берегу реки Оки в селе Константиново.

Ирина Елисеева, директор рязанского филиала Tele2: