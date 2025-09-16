Вторник, 16 сентября, 2025
Резкий рост заболеваемости ОРВИ отмечен в Рязани и области

За прошедшую неделю (с 8 по 14 сентября 2025 года) в Рязанской области резко выросла заболеваемость ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, был зафиксирован 5261 случай, что на 54,8% больше, чем на предыдущей неделе.

Большую часть заболевших составили дети — 53,4%. Особенно часто болеют те, кто посещает организованные коллективы. Кроме того, 76% всех заболевших — жители Рязани.

Согласно лабораторным исследованиям, сейчас циркулируют вирусы негриппозной этиологии. 

При этом за прошедшую неделю на территории региона было зарегистрировано 16 случаев COVID-19, что на 27,2% меньше, чем неделей ранее.

Резкий всплеск заболеваемости ОРВИ отмечается по всей России. Терапевт Людмила Лапа сообщила RT, что это — сезонная история. 

«Дети пошли в школу, кучкуются и приносят инфекции домой — это правда. Также вернулось больше людей в Москву после отпусков — и стало больше мест, где они встречаются большими коллективами», — рассказала медик. 

Новости России

В Волгограде жена и родственники участника СВО не могут поделить его могилу

Власть и политика

Губернатор Малков представил нового главу комитета инвестиций и туризма

До недавнего времени Иван Семенов был управляющим Рязанским отделением Сбера. Губернатор Малков выразил уверенность, что его опыт в финансовой сфере и взаимодействие с бизнесом помогут в новой должности. 
Кино и ТВ

В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ 

Телеканал ТНТ и Black Box Production объявили о начале съёмок сатирической комедии «Новости» (16+) с Викторией Разумовской, Софьей Каштановой, Владимиром Курцебой, Кариной Зверевой и др.
Власть и политика

Александра Кондратьева стала и.о. министра образования Рязанской области

Ранее обязанности министра исполняла Ольга Васина. По данным РИА 7info, вчера у неё был последний рабочий день в этой должности.
Общество

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!…»: как Кавказ стал музой для Сергея Есенина

В судьбе С.А. Есенина с Кавказом связано не меньше, чем у А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. «Загадочный туман» кавказских странствий манил и его.
Новости России

Жертвами пьяных подростков во Владивостоке стали мигранты из Узбекистана

Пятнадцатилетние парни избили группу граждан Узбекистана во Владивостоке, пишет...
Транспорт и дороги

Ряд электричек в Рязани и Подмосковье изменит расписание 

МЖД просит пассажиров отнестись к работам с пониманием и заранее уточнять расписание.
Культура и события

Бразильский спектакль «Танцы штата Алагоас» показали на «Рязанских смотринах»

Постановка родом из Бразилии явилась для рязанцев «аутентичным олицетворением национальных традиций», как выразились ведущие.