Резкий рост заболеваемости ОРВИ отмечен в Рязани и области

За прошедшую неделю (с 8 по 14 сентября 2025 года) в Рязанской области резко выросла заболеваемость ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, был зафиксирован 5261 случай, что на 54,8% больше, чем на предыдущей неделе.

Большую часть заболевших составили дети — 53,4%. Особенно часто болеют те, кто посещает организованные коллективы. Кроме того, 76% всех заболевших — жители Рязани.

Согласно лабораторным исследованиям, сейчас циркулируют вирусы негриппозной этиологии.

При этом за прошедшую неделю на территории региона было зарегистрировано 16 случаев COVID-19, что на 27,2% меньше, чем неделей ранее.

Резкий всплеск заболеваемости ОРВИ отмечается по всей России. Терапевт Людмила Лапа сообщила RT, что это — сезонная история.

«Дети пошли в школу, кучкуются и приносят инфекции домой — это правда. Также вернулось больше людей в Москву после отпусков — и стало больше мест, где они встречаются большими коллективами», — рассказала медик.