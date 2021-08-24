Режиссёр Юрий Быков приедет в Рязань на Ночь кино

На Ночь кино в Рязани приедет известный российский режиссёр Юрий Быков. Об этом сообщает сайт «Молодёжного информационного центра».

Быков станет гостем акции, приуроченной ко Дню российского кино. Она стартует в пятницу, 27 августа, в 18.00 в культурном пространстве FABRIKA. Режиссёр пообщается с рязанцами, гости вечера смогут увидеть на большом экране фильм «Майор Гром. Чумной доктор».

Юрий Быков — уроженец города Новомичуринска Рязанской области. Снял несколько картин: «Дурак», «Майор», «Завод», киносериал «Метод» с Константином Хабенским.