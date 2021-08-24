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Вторник, 24 августа, 2021
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Режиссёр Юрий Быков приедет в Рязань на Ночь кино

7info
Режиссёр Юрий Быков приедет в Рязань на Ночь кино
Юрий Быков, фото @yury_bykov

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На Ночь кино в Рязани приедет известный российский режиссёр Юрий Быков. Об этом сообщает сайт «Молодёжного информационного центра».

Быков станет гостем акции, приуроченной ко Дню российского кино. Она стартует в пятницу, 27 августа, в 18.00 в культурном пространстве FABRIKA. Режиссёр пообщается с рязанцами, гости вечера смогут увидеть на большом экране фильм «Майор Гром. Чумной доктор».

Юрий Быков — уроженец города Новомичуринска Рязанской области. Снял несколько картин: «Дурак», «Майор», «Завод», киносериал «Метод» с Константином Хабенским.

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