Решить проблемы с освещением в Рязанской области поручил Павел Малков

Губернатор Павел Малков дал указание администрации Рязани и муниципалитетам заняться решением проблем с освещением. Этот вопрос обсуждался на заседании правительства Рязанской области во вторник, 30 сентября.

По мнению главы региона, с началом осени увеличилось количество жалоб в социальных сетях на недостаточное освещение. Жители, в частности, сообщали о неработающих светильниках на Куйбышевском шоссе, в районе Сысоево, в парке Белякова и на улице Таманской в городе Спас-Клепики. Также поступали обращения из Александро-Невского района, Полян и Шиловского района.

Малков поручил местным властям тщательно рассмотреть каждое обращение и уделить особое внимание решению выявленных проблем.