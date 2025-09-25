«Рено Логан» врезался в грузовик в Рязанской области, пассажирка госпитализирована 

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области было зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Одно из ДТП произошло 24 сентября около 06:50 на 195-м километре трассы Р-22 в Михайловском районе.

По предварительной информации, 63-летний житель Московской области на автомобиле «Рено Логан» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем «Ситрак», которым управлял 45-летний водитель.

В результате аварии 43-летняя пассажирка «Рено Логан» получила травмы и была доставлена в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

За сутки инспекторы ГИБДД выявили 338 нарушений ПДД РФ. Среди них:

3 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

3 отказа от прохождения медицинского освидетельствования.