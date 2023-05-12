Ремонт в рязанском ТЮЗе завершат досрочно

Ремонтно-реставрационные работы в Рязанском театре юного зрителя завершатся в этом году досрочно. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщила министр культуры региона Марина Кауркина.

Глава Минкульта вместе с художественным руководителем театра Мариной Есениной и представителями подрядной организации оценила ход работ. В здании театра уже уложена новая кровля, налажено водоснабжение и отопление, укреплён фундамент, смонтирована новая современная вентиляционная система. Рабочие устанавливают окна и дубовые входные двери в их историческом облике.

В ТЮЗе продолжаются отделочные работы. На втором, третьем и четвёртом ярусах уложен новый паркет, покрашены потолки и стены с сохранением первоначальной цветовой гаммы.