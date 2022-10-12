Среда, 12 октября, 2022
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Речи о второй волне мобилизации в Рязанской области нет – Павел Малков

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Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте

12 октября губернатор Рязанской области Павел Малков на пресс-конференции ответил на вопрос о второй волне мобилизации в регионе.

Глава региона отметил, что задание по мобилизации выполняется в полном объёме. Речи о второй волне мобилизации нет.

Говорить о точных цифрах призыва, как отметил губернатор, некорректно. Всех мобилизованных обеспечивают необходимым обмундированием, а с ошибками при проведении мобилизации разбираются компетентные органы.

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