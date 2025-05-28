РБК выяснил, где могут встретиться Путин, Трамп и Зеленский

Президент России Владимир Путин, глава Белого дома Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться в странах, предлагавших посреднические услуги по урегулированию конфликта на, пишет РБК.

По данным издания, среди них Индия, Вьетнам, ЮАР, Бразилия.

Европейской площадкой для переговоров могут стать Венгрия и Словакия, а также Ватикан, однако глава МИД Сергей Лавров, уже выступил против последнего из вариантов.

Кроме того, Швейцария и Сербия предложили стать площадкой для саммита России и США.

Также встреча может пройти в Катаре, Турции, ОАЭ, Египте или Саудовской Аравии.

Еще один вариант — крупный международный форум, например, саммиты АТЭС в Южной Корее и АСЕАН в Малайзии.