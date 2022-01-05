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Среда, 5 января, 2022
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Расписание рождественских богослужений в рязанских храмах

7info7

7info публикует расписание рождественских богослужений в храмах Рязани.

Христорождественский собор (Рязань, улица Кремль, 14)

6 января 17.00 — Вечерняя праздничная литургия;

6 января 23.00 — Праздничное богослужение;

Храм Иоанна Кронштадтского (Рязань, улица Татарская, 72)

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6 января 23.00 — Начало общей исповеди, молитвы ко святому Причастию;

6 января 23.30 — Литургия;

7 января 09.00 — Литургия.

Николо-Ямской храм (Рязань, улица Циолковского, 8)

6 января 21.30 — Общая исповедь;

6 января 22.30 — Великое повечерие. Утреня;

7 января 01.30 — Литургия;

7 января 08.00 — Литургия.

Борисо-Глебский собор (Рязань, улица Сенная, 32)

6 января 23.40 — Божественная литургия;

7 января 06.30 — Божественная литургия.

Спасо-Преображенский храм (Спаса на Яру) (Рязань, улица Петрова, 14)

6 января 21.00 — Великое повечерие;

6 января 22.00 — Начало исповеди;

7 января 00.00 — Божественная литургия.

Благовещенская церковь (Рязань, улица Затинная, 58)

6 января 23.00 — Всенощное бдение;

7 января 00.00 — Божественная литургия.

Казанский собор Казанского монастыря (Рязань, улица Фурманова, 56)

6 января 22.00 — Исповедь;

6 января 23.45 — Праздничное богослужение;

7 января 06.00 — Божественная литургия.

Вознесенский храм (Рязань, Вознесенская улица, 26а)

6 января 23.00 — Исповедь;

6 января 23.30 — Праздничная заутреня;

7 января 00.00 — Ночная Литургия.

Александро-Невский храм (Рязань, улица Новосёлов, 33в)

6 января 22.00 — Исповедь;

6 января 23.00 — Светлая заутреня;

7 января 00.00 — Божественная литургия.

Храм Великомученицы Екатерины (Рязань, улица Маяковского, 48)

6 января 22.00 — Великое Повечерие.

Покровский храм (Рязань, улица Советская, 57а)

6 января 23.00 — Исповедь;

7 января 00.00 — Литургия.

Преображенский храм (Рязань, улица Колхозная, 1а)

6 января 23.30 — Исповедь;

7 января 00.00 — Литургия.

Храм Сретения Господня (Рязань, улица Новаторов, 1а)

6 января 23.00 — Исповедь;

7 января 00.00 — Литургия.

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