Расписание рождественских богослужений в рязанских храмах

7info публикует расписание рождественских богослужений в храмах Рязани.
Христорождественский собор (Рязань, улица Кремль, 14)
6 января 17.00 — Вечерняя праздничная литургия;
6 января 23.00 — Праздничное богослужение;
Храм Иоанна Кронштадтского (Рязань, улица Татарская, 72)
6 января 23.00 — Начало общей исповеди, молитвы ко святому Причастию;
6 января 23.30 — Литургия;
7 января 09.00 — Литургия.
Николо-Ямской храм (Рязань, улица Циолковского, 8)
6 января 21.30 — Общая исповедь;
6 января 22.30 — Великое повечерие. Утреня;
7 января 01.30 — Литургия;
7 января 08.00 — Литургия.
Борисо-Глебский собор (Рязань, улица Сенная, 32)
6 января 23.40 — Божественная литургия;
7 января 06.30 — Божественная литургия.
Спасо-Преображенский храм (Спаса на Яру) (Рязань, улица Петрова, 14)
6 января 21.00 — Великое повечерие;
6 января 22.00 — Начало исповеди;
7 января 00.00 — Божественная литургия.
Благовещенская церковь (Рязань, улица Затинная, 58)
6 января 23.00 — Всенощное бдение;
7 января 00.00 — Божественная литургия.
Казанский собор Казанского монастыря (Рязань, улица Фурманова, 56)
6 января 22.00 — Исповедь;
6 января 23.45 — Праздничное богослужение;
7 января 06.00 — Божественная литургия.
Вознесенский храм (Рязань, Вознесенская улица, 26а)
6 января 23.00 — Исповедь;
6 января 23.30 — Праздничная заутреня;
7 января 00.00 — Ночная Литургия.
Александро-Невский храм (Рязань, улица Новосёлов, 33в)
6 января 22.00 — Исповедь;
6 января 23.00 — Светлая заутреня;
7 января 00.00 — Божественная литургия.
Храм Великомученицы Екатерины (Рязань, улица Маяковского, 48)
6 января 22.00 — Великое Повечерие.
Покровский храм (Рязань, улица Советская, 57а)
6 января 23.00 — Исповедь;
7 января 00.00 — Литургия.
Преображенский храм (Рязань, улица Колхозная, 1а)
6 января 23.30 — Исповедь;
7 января 00.00 — Литургия.
Храм Сретения Господня (Рязань, улица Новаторов, 1а)
6 января 23.00 — Исповедь;
7 января 00.00 — Литургия.