Расписание пригородных поездов в Рязанской и Московской областях изменится в связи с ремонтно-путевыми работами со второй декады октября

Расписание некоторых пригородных поездов в Рязанской и Московской областях изменится со второй декады октября в связи с ремонтно-путевыми работами на Московской и Куйбышевской железных дорогах.

Так, с 11 по 20 октября с 7:30 до 11:30 железнодорожники проведут ремонтно-путевые работы на перегоне Листвянка-Лесок Московской железной дороги в Рязанской области. В период «технологических окон» движение поездов будет организовано по соседнему пути в реверсивном режиме, поезда будут поочередно пропускать в обе стороны.

Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни у пригородных поездов №№ 6004 Рыбное – Рязань-1, 6010 Голутвин — Рязань-1, 6022 Рязань-1 — Гавердово, 6032 Рязань-1 – Перевлес, 6371 Перевлес — Ясаково, 6041Сасово — Рязань-1, 6255/6256 Рязань-1 – Узуново изменится время отправления и прибытия.

Кроме того, в связи с ремонтно-путевыми работами на перегоне Ковылкино-Запищиково Куйбышевской железной дороги с 11 октября по 1 ноября скорректировано расписание ряда электричек, курсирующих в Рязанской и Московской областях. Изменения коснутся времени отправления и прибытия, а также количества остановок на маршруте. Четыре пригородных поезда проследуют по укороченному маршруту, еще три — временно выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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