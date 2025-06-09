Раскрыты жуткие детали смерти девочки, утонувшей в пруду в Подмосковье

Полуторагодовалая девочка утонула в пруду в Коломне, когда ее родители отвлеклись на месячного сына, пишет «МК».
Трагедия произошла днем в воскресенье на дачном участке. Малышка гуляла и, оставшись без внимания, подошла к водоему. В этот момент мать начала кормить младенца.
Спасать ребенка ринулся отец, он вытащил ее из пруда и и вызвал скорую. В итоге девочка умерла в понедельник в реанимации.
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