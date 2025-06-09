Раскрыты жуткие детали смерти девочки, утонувшей в пруду в Подмосковье

Полуторагодовалая девочка утонула в пруду в Коломне, когда ее родители отвлеклись на месячного сына, пишет « МК ».

Трагедия произошла днем в воскресенье на дачном участке. Малышка гуляла и, оставшись без внимания, подошла к водоему. В этот момент мать начала кормить младенца.

«В какой-то момент девочка оступилась и упала в воду», — говорится в публикации.

Спасать ребенка ринулся отец, он вытащил ее из пруда и и вызвал скорую. В итоге девочка умерла в понедельник в реанимации.