Четверг, 7 августа, 2025
18.3 C
Рязань
Новости России

Расчленивший мать уралец знакомится с детьми и рассказывает о сексуальных фантазиях

powder
Фото: Изображение от freepik

Жители Екатеринбурга пожаловались на освободившегося убийцу, который знакомится в соцсетях с детьми и рассказывает о сексуальных фантазиях, пишет 66.RU.

По данным портала, одна из девочек сообщила, что мужчина по имени Максим распространял ее интимные фотографии.

Выяснилось, что он завел телеграм-канал, где публикует откровенные снимки и подробности сексуальной жизни. Однажды он спросил у подписчиков, «куда можно сходить, чтобы развлечь 15-летнюю девочку».

Зимой 2014 года Максим убил спящую мать, расчленил ее и сварил в кастрюле. Он вышел из колонии в 2024-м, сейчас ему 31 год.

Екатеринбуржцы боятся, что переписки бывшего заключенного с детьми могут закончиться преступлением. Журналисты призвали правоохранительные органы прокомментировать ситуацию.

Самые читаемые материалы

Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.
Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Армия и СВО

Почему пользователи «Госуслуг» получают уведомления о внесении в реестр воинского учета и что с этим делать

Единый реестр воинского учета — это государственная электронная система, в которой военнообязанные могут узнать, были ли им направлены повестки, а также получить их копии и выписки.
Новости России

Семья из Комсомольска-на-Амуре погибла после употребления чачи в Сочи — осиротели двое детей

Как сообщает SHOT со ссылкой на близких погибших, супруги Дарья и Максим попробовали самодельную чачу перед отъездом домой. После этого обоим стало плохо.
Религия

Настоятелем храма Рождества Богородицы села Глебово назначен протоиерей Дмитрий Галичников

С 5 августа 2025 года протоиерей Дмитрий Галичников освобожден от должности настоятеля Благовещенской церкви города Рязани и назначен настоятелем храма Рождества Богородицы села Глебово Рязанского района.

Последние новости

Власть и политика

Депутаты Рязанской областной Думы контролируют ход ремонта социально значимых объектов

Подготовка образовательных учреждений региона к новому учебному году вступила в завершающую стадию. Депутаты Рязанской областной Думы контролируют выполнение всех запланированных работ.
Новости России

СК раскрыл детали смерти экс-участницы Дома-2 Полины Малининой

Бывшая участница «Дома-2» Полина Малинина могла умереть в Нижнем...
Новости России

Попутчица погибшей от чачи семейной пары раскрыла детали трагедии

Семейной паре, выпившей паленую чачу с рынка «Казачий» в...
Новости России

В Москве простились с комментатором Гришиным, попавшим под электричку

В храме «Большое Вознесение» в Москве простились со спортивным...
Новости России

Генерал ФСБ Михайлов рассказал, какие объекты СБУ может атаковать в России

По его словам, на фоне военных неудач на фронте Украина может активизировать действия диверсионного характера.
Происшествия

В Рязани водитель Honda Elysion погиб в ДТП на Северной окружной дороге

По предварительной информации, автомобиль Honda Elysion совершил наезд на барьерное ограждение.
Общество

Администрация Рязани объяснила задержку с ремонтом подземного перехода у «Барса»

Завершение ремонтных работ планируется в конце августа.
Происшествия

На Северной окружной в Рязани произошло смертельное ДТП — соцсети

Из-за аварии образовалась большая пробка при движении в сторону Канищева. 