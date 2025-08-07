Расчленивший мать уралец знакомится с детьми и рассказывает о сексуальных фантазиях

Жители Екатеринбурга пожаловались на освободившегося убийцу, который знакомится в соцсетях с детьми и рассказывает о сексуальных фантазиях, пишет 66.RU.

По данным портала, одна из девочек сообщила, что мужчина по имени Максим распространял ее интимные фотографии.

Выяснилось, что он завел телеграм-канал, где публикует откровенные снимки и подробности сексуальной жизни. Однажды он спросил у подписчиков, «куда можно сходить, чтобы развлечь 15-летнюю девочку».

Зимой 2014 года Максим убил спящую мать, расчленил ее и сварил в кастрюле. Он вышел из колонии в 2024-м, сейчас ему 31 год.

Екатеринбуржцы боятся, что переписки бывшего заключенного с детьми могут закончиться преступлением. Журналисты призвали правоохранительные органы прокомментировать ситуацию.