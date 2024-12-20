Ракетный удар по Киеву нанесён в ответ на атаку предприятия в Ростовской области

Сегодняшний массированный удар по Киеву нанесён высокоточным оружием в ответ на атаку предприятия «Комбинат Каменский» в Ростовской области 18 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

18 числа ВСУ использовали западное оружие: 6 ракет ATACMS американского производства и 4 крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow». В ответ ВС России ударили по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро «Луч» и по позиции ЗРК Patriot.

В атакованном украинском КБ разрабатывались и производились ракетные комплексы «Нептун».

По информации министерства обороны России, все поставленные цели достигнуты, запланированные объекты поражены.