Радиостанция «Судного дня» трижды за день вышла в эфир 

Радиостанция «Судного дня» дважды вышла в эфир вечером 8 сентября, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», пишет aif.ru.

Первое сообщение прозвучало в 18:53 по московскому времени, второе — в 20:25. Оба они состояли из последовательности букв и цифр. В первом сообщении содержалось слово «отель», а во втором — «ларек».

Всего 8 сентября, в день проведения онлайн-саммита БРИКС, «радио Судного дня» трижды передавало зашифрованные послания, уточняет life.ru.

Первый сигнал был зафиксирован в 12:30: в эфире прозвучал код «НЖТИ 35654 ДЫМОСКАЛЬП 0834 5860». Через шесть часов, в 18:53, радиостанция вновь вышла в эфир с сообщением «НЖТИ 38965 ОТЕЛЬ 7858 8837». Третье включение произошло в 20:25: в этот раз было передано «НЖТИ 03359 ЛАРЕК 7254 4627».

Причина, по которой УВБ-76 повторяет старые послания, пока остаётся неизвестной.

«Радиостанция Судного дня» вещает с 1976 года. Большую часть времени в эфире слышен только шум и характерное жужжание, но иногда на его волнах передаются закодированные сообщения.

Некоторые пользователи соцсетей связывают эти шифровки с важными мировыми событиями

Изначально передатчик находился неподалеку от поселка Поварово в Московской области, однако в сентябре 2010 года его переместили в окрестности деревни Керро Ленинградской области. О назначении этой станции до сих пор нет достоверной информации, так как ее существование официально никогда не подтверждалось.