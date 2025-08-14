«Радиостанция Судного дня» повторила таинственные сигналы, звучавшие перед СВО

14 августа загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», передала два закодированных сообщения, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи». В эфире прозвучали слова «марель» и «стокотон» — те же, что транслировались в январе 2022 года, незадолго до начала специальной военной операции. Об этом пишет NEWS.ru.

По данным источника, последовательность и временной интервал между передачами полностью совпали с событиями двухлетней давности. «Марель» прозвучало в 13:05 по московскому времени, «стокотон» — в 18:33, то есть с разницей в 8 часов 14 минут.

Это уже второй подобный случай за неделю. 11 августа станция транслировала шесть сигналов, идентичных сообщениям января 2022 года.

УВБ-76 работает с 1976 года и большую часть времени передаёт шумы и характерное гудение. Правда, иногда в эфире звучат странные слова, которые становятся пищей для конспирологов.