Путин предложил устроить дуэль «Орешника» и западного ПВО

Владимир Путин во время сегодняшней прямой линии предложил устроить дуэль российской ракетной системы «Орешник» и западных средств ПВО.

Так президент ответил на заявления неких западных экспертов, считающих, что «Орешник» можно легко сбить.

Глава государства предложил определить цель, например, в Киеве, по которой может быть нанесён удар. Страны НАТО задействуют свои средства, чтобы защитить это место.

Что получится, по мнению президента, было бы интересно посмотреть и российским разработчикам, и западным.

Кроме того, президент ответил, что означает название «Орешник».