Провидица Мишина рассказала, какие два всадника Апокалипсиса уже пришли на Землю

Известная провидица Инна Мишина убеждена: все слова о том, что Апокалипсис скоро наступит, начинают иметь особый смысл. Она убеждена, что человечество уже ступило на путь Апокалипсиса, и сразу два из четырёх его всадников уже пришли на Землю.

В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» экстрасенс заявила:

– Это пандемия и СВО. Я думаю, что третий — это голод. Каким будет четвёртый, пока не понимаю, но мы уже живём практически во времена апокалипсиса.

Мишина считает, что у человечества осталось «мало времени».

– Людям нужно молиться Богу и встать на путь праведный, — сказала экстрасенс.

Ранее нумеролог Ольга Скоромная назвала самый страшный день июля. Речь идёт о дате 17 июля. Это день выпадает на «лунные сутки», которые считаются самыми тяжёлыми во всём лунном месяце. В людях в эту дату могут обостряться агрессивные и крайне негативные качества.