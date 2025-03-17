Протест туркменских студентов может быть связан с нежеланием переезжать в Белгород

Инцидент с протестом туркменских студентов в Северо-Кавказском федеральном университете в Ставрополе может быть связан с их нежеланием переезжать в Белгород, пишет «Бел.Ру» со ссылкой на местные СМИ.

На прошлой неделе руководство вуза сообщило, что несколько молодых людей нарушают общественный порядок. Их ранее отчислили, с чем они не согласились.

Вскоре семь человек доставили в отделение полиции. На них составили административные протоколы. МВД не уточнило, в каком именно вузе произошел инцидент. Предположительно, речь идет о СКФУ.

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По одной из версий, студентам предложили перевестись в белгородские и курские вузы, но иностранцы не захотели ехать в приграничье.

В самом вузе заявили, что по итогам зимней сессии некоторых иностранцев отчислили. При этом часть из них попросила перевестись в другие университеты. СКФУ перечислил города, куда могли их отправить, среди них не оказалось Белгорода.