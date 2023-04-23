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Воскресенье, 23 апреля, 2023

Пророчество старца Черниговского о России и Украине взбудоражило сеть

Старей Лаврентий Черниговский, живший на рубеже XIX и XX веков, много говорил о расколе России и Украины и о чудовищных последствиях, которые он принесёт. Одно из его пророчеств взбудоражило пользователей сети, его публикует портал omolitvah.ru.

Более 70 лет назад старец говорил:

– Наши родные слова — Русь и русский. И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было крещение Руси, а не крещение Украины. Киев — это второй Иерусалим и мать русских городов. Киевская Русь была вместе с великой Россией.

Лаврентий Черниговский говорил: ни в коем случае нельзя допускать разъединения России, Беларуси, Украины. Это равнозначно разъединению святой Троицы. Он также говорил, что в Киеве никогда не должно быть патриарха.

– Патриархи были и жили в Москве. Берегитесь самосвятской украинской группы, – предупреждал он.

Незавидную участь старец предрекал руководителю ПЦУ:

– Сам уйдёт в вечную погибель, как и Иуда. Но все эти наветы лукавого и лжеучения в Руси исчезнут, а будет Единая Церковь Православная — Русская, – следует из его пророчества.

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