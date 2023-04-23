Старей Лаврентий Черниговский, живший на рубеже XIX и XX веков, много говорил о расколе России и Украины и о чудовищных последствиях, которые он принесёт. Одно из его пророчеств взбудоражило пользователей сети, его публикует портал omolitvah.ru.
Более 70 лет назад старец говорил:
Лаврентий Черниговский говорил: ни в коем случае нельзя допускать разъединения России, Беларуси, Украины. Это равнозначно разъединению святой Троицы. Он также говорил, что в Киеве никогда не должно быть патриарха.
Незавидную участь старец предрекал руководителю ПЦУ:
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