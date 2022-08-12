Пропавшую в Великом Устюге мать двоих детей нашли убитой

Пропавшую 1 августа в Великом Устюге 48-летнюю Алесю Балаян нашли убитой. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Вологодской области.

Ночью 1 августа женщина уехала из кафе на автомобиле незнакомца в неизвестном направлении. С тех пор шли активные поиски пропавшей. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний местный житель. Мужчина сначала отрицал причастность к убийству, но затем признался и показал, где спрятано тело. Труп обнаружили за деревней Уржумово Великоустюгского района.

— Подозреваемый задержан, решается вопрос об его аресте, — говорится в сообщении СК.

Подробности произошедшего следователи пока не раскрывают. По данным местных СМИ, у женщины осталось двое несовершеннолетних детей.

Напомним, в Рязани более года ищут пропавшую мать двоих детей Елену Логунову.