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Пятница, 3 июня, 2022

Пропавшую 15-летнюю девочку нашли лежащей на лесной дороге в Пермском крае

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Пропавшую 15-летнюю девочку нашли лежащей на лесной дороге в Пермском крае

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили об обнаружении пропавшей 15-летней девочки, пишет АиФ.

Сообщается, что она ушла гулять 31 мая в поселке Красный Яр, однако так и не вернулась домой.

На исходе трех суток поисков поздним вечером в 3,5 километрах от населенного пункта девочку обнаружили лежащей на лесной дороге.

На вездеходе подростка вывезли из леса. Сейчас пострадавшая в больнице, ее жизни ничего не угрожает. С ребенка сняли несколько клещей, дикие животные ей на пути не попадались.

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