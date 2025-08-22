Прокуратура оштрафовала директора и касимовскую компанию за игнорирование предписаний

Касимовская межрайонная прокуратура выявила серьёзные нарушения в сфере водоснабжения. Проверив деятельность одной из ресурсоснабжающих организаций, надзорное ведомство обнаружило проблемы и внесло представление её директору с требованием устранить все недочёты. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Руководство компании решило проигнорировать законные требования прокурора. Никаких действий для исправления ситуации предпринято не было, что и стало поводом для дальнейших разбирательств.

За такое пренебрежение прокуратура возбудила административные дела по статье 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора). В итоге наказание понесли и руководитель, и сама организация. Директору назначили штраф в размере 2 тысяч рублей, а юридическому лицу — 50 тысяч рублей.