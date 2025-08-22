Пятница, 22 августа, 2025
Прокуратура оштрафовала директора и касимовскую компанию за игнорирование предписаний

Алексей Самохин
Фото: Изображение от freepik

Касимовская межрайонная прокуратура выявила серьёзные нарушения в сфере водоснабжения. Проверив деятельность одной из ресурсоснабжающих организаций, надзорное ведомство обнаружило проблемы и внесло представление её директору с требованием устранить все недочёты. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

Руководство компании решило проигнорировать законные требования прокурора. Никаких действий для исправления ситуации предпринято не было, что и стало поводом для дальнейших разбирательств.

За такое пренебрежение прокуратура возбудила административные дела по статье 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора). В итоге наказание понесли и руководитель, и сама организация. Директору назначили штраф в размере 2 тысяч рублей, а юридическому лицу — 50 тысяч рублей.

В Рязани ищут директора ледового дворца

Хоккейный клуб Рязань-ВДВ объявил конкурс на замещение должности директора ледового дворца. Информация об этом появилась на официальной странице клуба «ВКонтакте». 
Священник объяснил, как православному защититься от проклятия

По словам священника, если человек живёт по заповедям, он находится под защитой Бога, и чужая хула не несёт для него разрушительной силы.
Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Сильные дожди, грозы и туман: погода в Рязанской области на 22–23 августа

Синоптики представили прогноз погоды в Рязанской области на 22 и 23 августа 2025 года. Ожидается облачная погода, сильные дожди, грозы и туман.
В Рязани ищут инженера на зарплату от 150 тысяч рублей

В Рязани в августе больше всего готовы платить инженеру-технологу. Ищут сотрудника с высшим образованием и опытом работы от двух лет. Компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей.

Рязанская компания «Зелёный сад» вышла на новый уровень

Для компании строительство — это не только дома, но и полноценные территории, где удобно жить, учиться, работать и отдыхать.
Россиян могут оштрафовать на 15 000 рублей из-за переполненного почтового ящика

Проблемы начинаются, когда бумага выпадает из ящика, скапливается на полу и мешает проходу или, что ещё хуже, лежит на путях эвакуации.
Российская авиабомба ФАБ-3000 обезглавила штаб 77-й аэромобильной бригады ВСУ

В результате атаки в Харьковской области было ликвидировано около полусотни украинских военнослужащих
Мигранта с 3 килограммами синтетических наркотиков задержали в Рязанской области

Заведено уголовное дело по особо тяжкой статье — ч.5 ст.228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Губернатор Малков прокомментировал ситуацию со сбитыми над Рязанской областью БПЛА

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет
ЗАГС опубликовал фото летних свадеб из Дворца торжеств в Рязани

Любуйтесь на красивые пары и ищите знакомых, чтобы поздравить их с созданием семьи!!!
SIM-карты T2 с тройной выгодой появились в сети белорусских магазинов продуктов «Чеснок»

Специально для посетителей супермаркетов «Чеснок» компания предложила особые условия при подключении: цена SIM составляет всего 49 рублей, при этом на баланс телефона абоненты получат в три раза больше — 150 рублей.
В Клепиковском районе Рязанской области капитально отремонтируют мост через реку Пра

Объект имеет важное значение для транспортного сообщения региона. Он находится в деревне Тюрвищи Клепиковского района и ведет к границе с Московской областью.