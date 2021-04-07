Проект РИА «7 новостей» – лауреат Первого молодёжного форума по управлению Интернетом «Youth RIGF»

Проект «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» (#КартаКосмосРязань) занял второе место в номинации «Просветительский IT-проект года» по итогам Первого молодёжного форума по управлению Интернетом «Youth RIGF». Форум состоялся 6 апреля в Сколковском институте науки и технологий (Сколтехе).

В награждении победителей принял участие первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что идею проведения Первого молодежного форума по управлению интернетом предложили сами молодые участники, и ее активно поддержало руководство Организации Объединённых Наций (ООН).

– Интернет сегодня – это безграничное пространство развития, возможность реализовать свои бизнес-идеи и социальные проекты, а также ключевое условие успешного развития конкурентоспособности и каждого человека, и страны в целом, – подчеркнул Кириенко.

Проект #КартаКосмосРязань реализован в 2020 году Автономной некоммерческой организацией «Центр развития клуба весёлых и находчивых» при поддержке Фонда президентских грантов, Федерального агентства по делам молодёжи. Организационную поддержку в реализации проекта оказали министерство образования и молодёжной политики, министерство культуры и туризма, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина, РГУ имени С.А. Есенина, региональное отделение Союза журналистов России.

Командой проекта были совершены краеведческие экспедиции по городу Рязани, в Спасский, Сасовский, Шацкий, Пронский, Касимовский, Кораблинский районы Рязанской области, созданы и размещены на интерактивной карте журналистские материалы, подробно рассказывающие о «космических» местах региона, учёными-исследователями российской космонавтики, музейными педагогами, профессиональными журналистами проведены мастер-классы для школьников и студентов.

Проект, посвящённый истории российской космонавтики, был представлен на форуме «Youth RIGF» его координатором Павлом Квартниковым, преподавателем кафедры журналистики РГУ имени С.А. Есенина.

РИА «7 новостей» является главным информационным партнёром проекта, на сайте информационного агентства действует раздел, посвящённый реализации этой просветительской инициативы.