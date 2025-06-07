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Продолжается благоустройство сквера у вокзала Рязань-2, рассматривается вопрос восстановления фонтана

Алексей Самохин

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов провёл рабочую встречу на территории сквера у вокзала «Рязань-2». Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. В сквере продолжаются подготовительные работы по установке стелы «Город трудовой доблести».

Во время встречи обсудили реализацию проекта «Чистое небо» на этом участке. До конца июня все провода планируется убрать под землю. Также предусмотрена замена части троллейбусных опор и остановочного павильона. Ремонт инженерных коммуникаций близится к завершению: в ближайшее время разрытия будут засыпаны, и начнётся благоустройство территории.

Основание для будущей стелы уже готово, сама стела скоро прибудет в Рязань — после этого начнётся её монтаж.

У гостиницы «Ловеч» завершена планировка территории и установлены бордюры. Сейчас ведётся подготовка к укладке тротуарной плитки. Планируется, что работы в этой части сквера завершатся к концу месяца.

Также с профильными подразделениями обсудили возможность восстановления фонтана. На следующей неделе специалисты проведут обследование конструкции и дадут заключение. Дополнительно рассмотрели вопрос установки дополнительных лавочек и урн.

— Эта территория — лицо города, и оно должно быть красивым и ухоженным, — написал Виталий Артёмов. 

Продолжается благоустройство сквера у вокзала Рязань-2, рассматривается вопрос восстановления фонтана В сквере продолжаются подготовительные работы по установке стелы «Город трудовой доблести».
Продолжается благоустройство сквера у вокзала Рязань-2, рассматривается вопрос восстановления фонтана В сквере продолжаются подготовительные работы по установке стелы «Город трудовой доблести».
Продолжается благоустройство сквера у вокзала Рязань-2, рассматривается вопрос восстановления фонтана В сквере продолжаются подготовительные работы по установке стелы «Город трудовой доблести».
Продолжается благоустройство сквера у вокзала Рязань-2, рассматривается вопрос восстановления фонтана В сквере продолжаются подготовительные работы по установке стелы «Город трудовой доблести».
Продолжается благоустройство сквера у вокзала Рязань-2, рассматривается вопрос восстановления фонтана В сквере продолжаются подготовительные работы по установке стелы «Город трудовой доблести».
Продолжается благоустройство сквера у вокзала Рязань-2, рассматривается вопрос восстановления фонтана В сквере продолжаются подготовительные работы по установке стелы «Город трудовой доблести».
Продолжается благоустройство сквера у вокзала Рязань-2, рассматривается вопрос восстановления фонтана В сквере продолжаются подготовительные работы по установке стелы «Город трудовой доблести».
Продолжается благоустройство сквера у вокзала Рязань-2, рассматривается вопрос восстановления фонтана В сквере продолжаются подготовительные работы по установке стелы «Город трудовой доблести».
Продолжается благоустройство сквера у вокзала Рязань-2, рассматривается вопрос восстановления фонтана В сквере продолжаются подготовительные работы по установке стелы «Город трудовой доблести».

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